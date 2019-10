L'estonià Ott Tänak es proclama a Catalunya Campió del Món FIA de Ral·lis

La victòria del Ral·li Catalunya-Costa Daurada ha estat per a Neuville-Gilsoul (Hyundai) i Tänak n'ha tingut prou amb el segon lloc

Actualitzada 27/10/2019 a les 16:37

Ott Tänak i Martin Järveoja s'han proclamat aquest diumenge Campions del Món FIA de Ral·lis per primera vegada, assolint, a més, el títol de pilots amb un vehicle Toyota, una marca que no l'aconseguia des del 1994 amb Didier Auriol.La victòria en el 55 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, Rally de España 2019, ha estat per a Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20), la tercera d'aquest any en la penúltima prova del calendari, a la qual encara hi arribaven amb opcions d'aconseguir el títol. Aquesta és la primera vegada que l'equip belga i la marca Hyundai guanyen el RallyRACC.La jornada final del Ral·li arrencava molt d'hora des de la zona d'assistència de Salou, amb els 47 participants que encara continuaven en cursa, per a realitzar dues passades per Riudecanyes (16,35 km) i La Mussara (20,72 km), completant així 74,14 km cronometrats sobre asfalt dels 236,61 totals. El millor crono en el primer tram se l'adjudicava Thierry Neuville, encara que en el següent Dani Sordo era el més ràpid, aconseguint guanyar així la seva primera especial en asfalt, després d'haver marcat ja un millor temps el divendres sobre terra.La penúltima secció de la prova acabava sense canvis en la classificació provisional, amb Neuville instal·lat en la primera plaça amb una confortable renda de 17''5 sobre Sordo, que intentava mantenir el seu avantatge respecte a Tänak, que estava a 22'' del cap de cursa.A Riudecanyes i a falta del Power Stage de La Mussara, Sordo tornava ser el més ràpid i les posicions es mantenien estables. Precisament en aquest últim tram del 55 RallyRACC els estonians Ott Tänak/Martin Järveoja aconseguien el seu primer títol mundial, per si quedava algun dubte, guanyant el tram i aconseguint els 5 punts addicionals del vencedor, a més d'acabar el RallyRACC en la segona posició, aconseguint superar a Dani Sordo/Carlos del Barrio per tan sols 4 dècimes.La victòria de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul és la tercera de la temporada, després de les de Còrsega i l'Argentina i trenca l'hegemonia de triomfs, en la prova catalana, dels dos Sébastien, Loeb i Ogier.Aquesta és la primera victòria en la història de Hyundai en aquesta cita i molt important de cara al títol de Constructors, que tindrà el seu epíleg a Austràlia. La marca coreana i Toyota són les candidates a obtenir-lo.1-Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), 3h.07'39"62-Ott Tänak/Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC), +17"23-Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC), +17"64-Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), +53"95-Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Toyota Yaris WRC), +1'00"26-Elfyn Evans/Scott Martin (Ford Fiesta WRC), +1'14"27-Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), +1'47"68-Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën C3 WRC), +4'20"59-Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën C3 R5, 1r WRC2 Pro), +8'24"610-Eric Camilli/Benjamin Veillas (Citroën C3 R5, 1r WRC2), +8'47"2