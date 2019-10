Els equips de rescat reinicien la recerca dels quatre desapareguts en les riuades

Amplien el radi d'acció fins al barri de Riu Clar, a Tarragona

Actualitzada 27/10/2019 a les 11:19

Els equips de rescat han reprès aquest diumenge al matí els treballs de recerca de les quatre persones desaparegudes aquesta setmana com a conseqüència de les riuades que van assolar la província de Tarragona.Els equips busquen a un home que viatjava en un vehicle per la localitat de l'Espluga de Francolí al costat d'un veí de Prades de 73 anys, el cadàver del qual es va trobar la tarda de dijous a uns 45 quilòmetres de la zona en la qual el cotxe va ser arrossegat, al port de Tarragona.També es busca un camioner belga desaparegut igualment a l'Espluga i una dona de 69 anys i el seu fill, de 42, la casa mòbil dels quals va ser arrasada per les pluges a l'àrea de Vilaverd.En el dispositiu, comandat per Bombers de la Generalitat des del punt de Montblanc, participen un centenar de bombers amb 33 vehicles terrestres i un helicòpter d'aquest cos, a més d'especialistes en rescat de muntanya i subaquàtica, tres unitats canines, així com personal de Creu Roja, agents rurals, emergències mèdiques, policies locals, Protecció Civil, Salvament Marítim i Port de Tarragona, i voluntaris.Els equips, que avui han ampliat el seu radi d'acció fins al barri tarragoní de Riu Clar, esperen acabar avui el pentinat del curs del riu Francolí i deixar per a la setmana que ve, si és procedent, el repàs d'algun punt.