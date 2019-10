El dispositiu de recerca dels quatre desapareguts ja ha pentinat una trentena de quilòmetres sense èxit

Els cossos d'emergències inspeccionen aquest diumenge el tram final del riu Francolí

Actualitzada 27/10/2019 a les 15:47

El cos de Bombers ha pentinat quatre dels poc més de vuit quilòmetres del tram final del riu Francolí, que va des de la seva desembocadura fins al municipi del Morell. En el cinquè dia de recerca dels quatre desapareguts, només s'han trobat elements personals que no corresponen a les persones desaparegudes des de principis de setmana.El dispositiu ha intensificat la recerca en aquest sector, on hi treballen 123 persones, dels quals una setantena són bombers i la resta voluntaris dels cossos de Protecció Civil, ADFs i Creu Roja. Al sector de Montblanc s'han destinat una trentena d'efectius. Fins aquest diumenge al migdia s'han rastrejat, sense èxit, 35 dels 43 quilòmetres que van de la desembocadura a l'Espluga de Francolí.Segons Expósito, els efectius pentinaran aquesta tarda el tram que va de l'autopista de l'AP7 del polígon de Riuclar, on s'ha ubicat el centre de comandament dels Bombers, al municipi del Morell. En aquest sector de la llera del riu Francolí hi ha molta matèria vegetal acumulada, i això dificultarà, diu, les tasques de recerca. «Ens costarà una mica més, perquè la zona s'ha eixamplat molt, la vegetació ha envaït part del perímetre», ha precisat Expósito.El cos valorarà al final de la jornada el dispositiu per a aquest dilluns. Tot i això, l'operatiu es limitarà a inspeccionar indicis i es faran treballs puntuals.