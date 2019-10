Bombers localitza un cadàver a la Pobla de Mafumet durant la recerca pels aiguats

Es tracta del cos d'un home i encara s'estan fent les tasques d'identificació

Actualitzada 27/10/2019 a les 17:43

Al voltant d'un quart de sis de la tarda el cos de Bombers ha notificat la localització d'un cadàver al terme de la Pobla de Mafumet dins les tasques de recerca que es realitzen pels aiguats d'aquesta setmana.El cos localitzat és el d'un home i encara està pendent d'identificar i determinar a quina de les persones que estaven encara desaparegudes correspon.El cos l'ha trobat un grup format per 30 bombers que feia recerca intensiva al marge dret del riu Francolí.Aquest és el segon cadàver localitzat en aquest dispositiu. El cadàver d'un veí de Prades va ser localitzat dijous a la desembocadura del riu Francolí, al sud del moll Castella del Port de Tarragona, a uns 45 quilòmetres del lloc en què va desaparèixer.Aquesta persona va desaparèixer quan viatjava en un cotxe amb una altra persona a l'Espluga de Francolí i van ser arrossegats per la riuada.Els equips d'emergència també busquen un camioner belga, el vehicle del qual també va ser localitzat en aquesta zona, així com una dona de 69 anys i el seu fill, de 42, la casa mòbil del qual va ser arrossegada per les pluges a l'àrea de Vilaverd (Conca de Barberà).