Suspenen fins diumenge la recerca dels quatre desapareguts pels aiguats

El dispositiu rastrejarà diumenge deu quilòmetres des del Morell fins a la desembocadura del Francolí a Tarragona

Actualitzada 26/10/2019 a les 21:06

Els Bombers han suspès aquest dissabte al vespre la recerca de les quatre persones desaparegudes a conseqüència de la llevantada a la Conca de Barberà.Malgrat que no s'han trobat nous indicis d'on poden ser els desapareguts, el cap de guàrdia del cos de Bombers, Guillem Guinjoan, ha afirmat que el balanç del quart dia de dispositiu és «bo, perquè s'han completat les tasques previstes».L'operatiu es reprendrà aquest diumenge amb pràcticament els mateixos efectius i es prioritzarà el tram entre el municipi del Morell i la desembocadura del riu a Tarragona.El quart dia de recerca s'ha tancat sense èxit. Els equips d'emergències no han trobat cap indici ni informació que els hagi permès trobar els veïns de l'Espluga i de Vilaverd ni el camioner belga desapareguts. El dispositiu ha recorregut la llera del riu Francolí des l'origen del desbordament a l'Espluga de Francolí fins a l'alçada del Morell. Els efectius també han treballat a treure runes al voltant de la zona de Montblanc, l'Espluga i Vilaverd.Guinjoan ha detallat que han actuat en llocs on «era difícil transitar» per l'acumulació de talussos, restes vegetals, runa, fang i pedres endutes per la riuada. Tot i això, ha assegurat que s'han assolit els objectius d'aquesta jornada.Els Bombers mobilitzaran un dispositiu similar al d'aquesta quarta jornada, amb entre 200 i 300 persones, i centraran els esforços en el tram entre el municipi del Morell -punt on s'ha acabat la recerca aquest dissabte- fins a la desembocadura del riu a Tarragona. Es tracta d'un tram d'entre vuit i deu quilòmetres.