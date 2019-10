Se'ls crema un forn exterior a Valls i acaben a l'hospital per inhalació de fum

Dos veïns del carrer Paborde han inhalat fum aquest dissabte al migdia

Actualitzada 26/10/2019 a les 19:26

Dos veïns del número 46 del carrer Paborde de Valls han acabat a l'Hospital Pius de la ciutat vallenca per inhalació de fum.Els Bombers han rebut un avís a les 14.13 hores que s'havia incendiat el tercer pis de l'habitatge. Concretament, cremava un forn exterior, que també havia calcinat completament un estenedor de roba.En arribar, els bombers han vist que els propietaris ja havien apagat el foc, però s'han quedat una estona comprovant que no hi hagués cap perill de revifada.El foc s'ha produït en el tercer pis i els dos afectats eren en el segon, però han inhalat fum en apagar el foc. No han patit cap ferida de consideració.