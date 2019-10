Riuada solidària activa un número de compte per rebre donatius a favor dels afectats del temporal

Els ingressos es destinaran especialment als damnificats pels aiguats a l'Espluga de Francolí

Actualitzada 26/10/2019 a les 17:20

Després de la seva presentació oficial, la iniciativa ciutadana #RiuadaSolidària ha fet públic el número de compte específic que s'ha activat per recollir donatius econòmics que es destinaran especialment a projectes o actuacions presentades per als damnificats pels aiguats a l'Espluga de Francolí, el municipi amb més danys materials.Les donacions ja es poden fer al número ES57 0081 0900 8600 0294 3805.Els ingressos s'han de fer amb l'assumpte Riuada Solidària. Les persones que vulguin rebre el corresponent certificat per la deducció fiscal del donatiu han de fer arribar el justificant del donatiu, el seu nom complet, NIF o passaport i adreça fiscal al correu riuadasolidaria@gmail.com. El procés de recollida de donacions i el repartiment de les ajudes als projectes per a les persones afectades es farà de forma transparent.