L'R13 i l'R14 continuen tallades pels desperfectes a la via arran del temporal

Restablerta la circulació per l'R12 entre Bell-lloc i Mollerussa

Actualitzada 26/10/2019 a les 11:15

Continua la programació especial del servei de l'R13 i l'R14 pels importants danys a la infraestructura entre Lleida i l'Espluga de Francolí. Mentre dura la incidència, els trens de l'R13 cobreixen ens els seus horaris habituals el trajecte l'Espluga de Francolí-Valls-Barcelona i els de l'R14 l'Espluga de Francolí-Reus/Tarragona-Barcelona. Entre Lleida i l'Espluga de Francolí i Lleida s'ha establert un dispositiu per carretera que incrementa el temps de viatge en uns 50 minuts.Per altra banda, circulació per l'R12 entre Bell-lloc i Mollerussa ha quedat restablerta aquest dissabte des de l'inici del servei, segons ha informat Renfe. D'aquesta manera, els trens tornen a circular entre Lleida i Barcelona per Manresa després que les fortes pluges de dimarts passat a la matinada obliguessin a interrompre el trànsit ferroviari i aquest tram s'hagués de cobrir per carretera.Segons explica Renfe en un comunicat, entre Lleida i l'Espluga s'ha hagut d'avançar l'horari de sortida des de la capital del Segrià cap a Puigverd, Juneda, Les Borges Blanques, La Floresta, Vinaixa i Vimbodí per garantir l’enllaç amb els horaris habituals en la sortida dels trens des de L’Espluga. En sentit invers, el tren arribarà a L’Espluga en el seu horari habitual i es prestarà el servei per carretera fins Lleida.