Els Bombers culminaran aquest dissabte el dispositiu de recerca entre l'Espluga de Francolí i la Riba

El dispositiu es podria allargar fins dimarts però es farien «treballs puntuals»

Actualitzada 26/10/2019 a les 18:08

El quart dia de recerca dels desapareguts per la llera del Francolí avança cap al sector sud. Els bombers preveuen tancar els punts del sector més proper de les poblacions de l'Espluga de Francolí, Montblanc, la Riba i Vilaverd quan s'acabi la jornada.Així, aquest diumenge centrarien els seus esforços en el tram del riu entre el Morell i la desembocadura del Gaià. Segons l'inspector i responsable del dispositiu, Ricard Expósito, l'operatiu va «força bé», però es tracta d'una «feina laboriosa» que els fa treballar «més lents del que els agradaria». A més, l'ampli desplegament previst per aquest cap de setmana es podria reduir a principis de setmana, quan només es farien feines «especifiques i puntuals».Els bombers estan cartografiant totes les acumulacions de vegetació, perquè més endavant les unitats canines puguin detectar amb més facilitat possible cossos en un estat més avançat de descomposició i, així, descartar els sectors que ja han escombrat. Fins ara, s'han trobat peces de roba, vambes, targetes de crèdit i tres vehicles soterrats. En el cas de les targetes de crèdit s'està comprovant la seva titularitat per comprovar que siguin propietat dels desapareguts.Els efectius estan treballant des del tram de l'Espluga de Francolí fins a la C-37, la carretera que uneix Valls i Alcover. Segons el responsable del dispositiu, aquest diumenge centraran «tota l'atenció» al sector sud així com en alguns punts que tenen localitzats en el sector pentinat durant el quart dia. «El terreny encara està molt moll, amb acumulació de molts troncs i això dificulta l'avançament de les persones que estem treballant a la llera», ha valorat Expósito. «És una feina molt laboriosa i molt lenta. Ens havíem marcat un objectiu optimista i, un altre de realista, i anem més lents del que ens agradaria», ha afegit.Tot i que encara és d'hora, els bombers apunten que el dispositiu es podria allargar un parell de dies mes. Tot i això, es reduiria el nombre de persones – més de 200 aquesta jornada-, i la recerca es focalitzaria en treballs «puntuals i específics».