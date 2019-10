No hi va haver cap ferit

Actualitzada 26/10/2019 a les 11:29

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís aquest divendres, a les 22.03 hores, que hi havia foc al carrer de la Indústria de Valls, cantonada amb la carretera de Montblanc.Una dotació s'hi va desplaçar i va comprovar que es tractava d'un petit foc i que no hi havia cap afectació més enllà dels matalassos.L'actuació va ser ràpida i els Bombers la van donar per tancada en pocs minuts.