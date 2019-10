Alejandro Fernández retreu a Torra que reivindiqui «un dret inventat»

«El dret a l'autodeterminació només contempla el dret internacional per a les colònies», diu el tarragoní

Actualitzada 26/10/2019 a les 18:37

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha retret aquest dissabte al president de la Generalitat, Quim Torra, que reivindiqui «un dret inventat» com, segons el seu parer, és el dret a l'autodeterminació, que «no té cabuda» en el cas de Catalunya.Després de visitar el Museu de la Ràdio de Roda de Berà, Fernández ha reaccionat així al missatge que Quim Torra ha llançat avui durant un acte amb alcaldes a la Generalitat, on ha assegurat que «exercir el dret a l'autodeterminació ja no té camí de retorn».«El dret a l'autodeterminació només es contempla en el dret internacional per a les colònies i Catalunya no és una colònia ni des del punt de vista jurídic ni des del punt de vista històric», ha recordat, per assegurar després que «el dret a l'autodeterminació en qualsevol comunitat a Europa no té cabuda i el que fa Torra és parlar d'un dret inventat».