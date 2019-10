Unió de Pagesos demana un decret urgent per reposar els béns agraris afectats pel temporal

El sindicat també demana que s'incloguin els desperfectes de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Actualitzada 25/10/2019 a les 17:16

Unió de Pagesos reclama, tant al govern espanyol com al català, que actuïn amb urgència i a través d'un decret llei per reposar «el potencial productiu agrari» que s'ha vist afectat en el temporal del dimarts passat, en diverses zones de Catalunya.El sindicat demana a l'executiu espanyol que inclogui els danys i les afectacions de l'incendi de finals de juny a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià i per a les inundacions del País Valencià del setembre passat. Unió de Pagesos ho reclama a Madrid «per la falta de de diligència del Govern en el cas de l’incendi de la Ribera», per assegurar la continuïtat i la viabilitat de les explotacions agràries.