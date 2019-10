Torrent visita l'Espluga de Francolí per solidaritzar-se amb els afectats de la riuada

El president del Parlament recorrerà diversos municipis de la Conca de Barberà i les Garrigues

Actualitzada 25/10/2019 a les 11:44

El president del Parlament, Roger Torrent, ha estat aquest divendres al matí a l’Espluga de Francolí per conèixer l’abast dels efectes de la riuada d’aquesta setmana. Torrent s’ha reunit amb l’alcalde del municipi, Josep Maria Vidal, i amb tècnics de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) que s’encarreguen de les tasques de neteja i recuperació. També ha parlat amb voluntaris i afectats. Posteriorment s’ha desplaçat a altres localitats de la Conca de Barberà que també han patit els efectes de la crescuda del Francolí, i a la tarda serà a les viles afectades de les Garrigues.Torrent ha començat la seva visita a l’Espluga a l’Oficina de Turisme, situada a la plaça del Mil·lenari, un dels llocs més afectats. El president del Parlament ha rebut els detalls de l’operatiu de neteja efectuat per l’Ajuntament i els ADF. Posteriorment ha fet un tomb pel municipi, i ha parlat amb el grup de voluntaris que s’encarreguen de donar menjar i begudes a les persones que treballen per recuperar la normalitat a la localitat . També ha conegut els propietaris de l’hostal Les Disset Fonts, del celler Rendé Masdéu i de l’empresa Drac Actiu, tres dels negocis que han quedat més damnificats.Després de visitar l’Espluga de Francolí, Torrent s’ha desplaçat a Montblanc, Vilaverd i Vimbodí i Poblet, les altres localitats de la Conca de Barberà per on passa el Francolí. A la tarda està previst que visiti els municipis de les Garrigues de l’Albi i Vinaixa.