Les conseqüències dels aiguats continuen afectant el transport ferroviari

Actualitzada 25/10/2019 a les 08:31

La programació especial pel temporal a les línies R13 i R14, amb servei per carretera entre Lleida i l'Espluga de Francolí, continua en marxa, ja que els treballs de reparació de les vies per l'afectació de les pluges encara no ha finalitzat.Aquest divendres també hi ha servei per carretera a l'R12 entre Lleida i Calaf per acumulació d'aigua a la zona de vies.