Roldán, sobre els plans del Govern: «Aquesta pel·lícula ja l'hem viscut i acaba molt malament»

La líder de Cs assegura a Cambrils que legislatura està «acabada» i que el govern de Torra és un «projecte fallit»

Actualitzada 25/10/2019 a les 14:37

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha tornat a criticar que el president de la Generalitat, Quim Torra, esperonés als CDR i participés en les Marxes per la Llibertat la setmana passada.«El senyor Torra no té la legitimitat per ser el president de tots els catalans, s'ha demostrat l'última setmana amb aquesta actitud vergonyosa i irresponsable», ha sentenciat Roldán.«Fa uns dies va venir al Parlament a amenaçar de nou amb un altre referèndum il·legal i amb un altre cop a la democràcia. Aquesta pel·lícula ja l'hem viscut i acaba molt malament», ha avisat la líder de Cs des de Cambrils.La portaveu de Cs ha volgut referir-se també a les declaracions del vicepresident, Pere Aragonès, assegurant que serà difícil mantenir la legislatura si no hi ha pressupostos aprovats.En aquest sentit, Roldán ha afirmat que la legislatura està acabada i que el projecte de Govern de Torra ha «tocat fons» i que «és un projecte fallit». Acompanyada per Carlos Carrizosa i altres membres del parit, ha fet aquestes declaracions durtant la seva visita al pont danyat a Cambrils per la llevantada.A banda, també ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que apliqui la Constitució i cessi Torra. «No pot ser que el senyor Sánchez insisteixi que hi ha normalitat, li demanem que protegeixi a tots els catalans, garanteixi la convivència i la seguretat de tots els catalans», ha expressat Roldán.«I per tot això, cal cessar a Torra, no podem continuar amb ell al capdavant del govern, ha demostrat que és incompatible amb la convivència», ha tancat.