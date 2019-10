Neix una plataforma per ajudar els damnificats dels aiguats de l'Espluga de Francolí

Riuada Solidària s’encarregarà de canalitzar el suport de la ciutadania i organitzarà un esdeveniment per recaptar fons

Ajuda d’un grup de MENAs

Un grup de veïns de l’Espluga de Francolí han creat una plataforma per ajudar els damnificats pels aiguats del municipi. Amb el nom de Riuada Solidària pretenen canalitzar el suport de particulars d’arreu que vulguin donar un cop de mà als afectats, tant els negocis com els veïns que han patit destrosses.D’entrada han creat un compte a les xarxes socials amb el nom de la iniciativa i han posat en marxa un compte bancari per rebre aportacions. A més, estan preparant un seguit d’activitats per a tots els públics de cara al 23 i 24 de novembre, que se celebraran a l’Espluga de Francolí i que serviran per recaptar diners. A més, estan en contacte amb localitats properes afectades per intentar fer més gran el moviment.Riuada Solidària s’ha emmirallat amb la iniciativa Rebrotem, que va sorgir després de l’incendi d’aquest estiu a la Ribera d’Ebre. De fet, el logotip també és obra de Dani Rull, el mateix artista que va fer el de Rebrotem. En aquest cas però, per ara no aposten per fer un crowdfunding sinó que han obert un compte corrent per rebre aportacions econòmiques.La plataforma vol contribuir a la neteja i recuperació de les zones afectades, tal com han explicat Anna March i Roger Òdena, portaveus de la iniciativa. A més, volen ser el paraigua de moltes altres accions solidàries del territori. «Tenim coneixement de diferents iniciatives i als col·lectius interessats els hi oferim el moviment per fer-ho de forma organitzada», ha explicat Òdena. A banda, estan en contacte amb els municipis veïns afectats per si hi ha entitats o col·lectius interessats a sumar-s’hi.Un dels col·lectius que ja ha començat a donar un cop de mà a l’Espluga de Francolí és un grup de Menors Estrangers No Acompanyats (MENA). Des d’aquest divendres, una desena de joves d’entre 15 i 17 anys són a la localitat participant en les tasques de neteja i recuperació de diferents espais. Els joves resideixen habitualment en un centre especialitzat del Pla de Santa Maria i es preveu que hi siguin durant uns dies.De fet, el president del Parlament, Roger Torrent, els ha saludat durant la seva visita al municipi. Des del consistori també han avançat que de cara al cap de setmana esperen l’arribada de voluntaris d’arreu de Catalunya. Una onada de solidaritat que han agraït i que se sumarà a la que des dimecres donen els mateixos veïns de l’Espluga de Francolí.Aquest suport popular ha permès recuperar prop de 8.000 ampolles de les aproximadament 40.000 que hi havia al celler Rendé Masdéu, el negoci que va quedar totalment destrossat per la força de l’aigua. A més, en les darreres hores han descobert que sota la runa han quedat intactes tres botes de vi plenes, les quals intentaran recuperar, com a mínim, el contingut.El celler Rendé Masdéu forma part de la DO Conca de Barberà. Des de la DO han emès un comunicat de suport i han anunciat que posaran diferents accions per ajudar el celler. Entre elles hi ha l’elaboració d’un vi solidari que està previst que surti a partir de les aportacions diferents associats.Malgrat que majoritàriament totes les reaccions han estat de solidaritat, hi ha que ha estat fent negoci de la desgràcia. Alguns veïns de l’Espluga de Francolí han assegurat que hi ha grups de ferrovellers organitzats que s’estan movent per la zona afectada de les Garrigues i la Conca de Barberà per arreplegar ferralla, eines i objectes que la riuada s’ha endut.Des de senyals de trànsit i mobiliari urbà fins a bicicletes o maquinària que han quedat escampades per la llera del Francolí i altres indrets on hi ha hagut acumulacions importants d’aigua. La situació és especialment delicada pels particulars, ja que el robatori o la pèrdua d’aquests objectes els pot perjudicar de cara a fer el peritatge de les assegurances.