Localitzen roba dels desapareguts a Vilaverd però no en troben els cossos

El dispositiu de recerca dels quatre desapareguts a la llera del Francolí s’ampliarà dissabte fins al Morell

Actualitzada 25/10/2019 a les 20:34

El tercer dia de recerca a la llera del Francolí s’ha tancat sense que s’hagi localitzat cap de les quatre persones que continuen desaparegudes. Segons Toni Gómez, sotsinspector dels Bombers, aquest divendres s’ha localitzat roba de la mare i el fill desapareguts a Vilaverd, però les unitats canina i subaquàtica dels Mossos han descartat que els seus cossos estiguessin en aquest punt. El dispositiu ha mobilitzat unes 150 persones aquest divendres, sobretot entre l’Espluga i Picamoixons. També s'han inspeccionat les aigües del port de Tarragona -on dijous va aparèixer el cadàver d’un dels ocupants del cotxe arrossegat pel riu a l’Espluga- i el mar. Dissabte, 85 efectius de Bombers i uns 70 voluntaris inspeccionaran la llera fins al Morell.Aquesta és una zona de més fàcil accés, que permet que s’hi impliquin més persones, i no s’hi preveu utilitzar tanta maquinària pesant. A més, també es comptarà amb desenes de voluntaris per inspeccionar la llera de Montblanc en amunt.Està descartat que hi hagi persones en algun dels vehicles que s’han trobat al llarg del curs del riu, tret d’un que està completament soterrat una mica més amunt de Picamoixons. Dissabte es comprovarà si realment es tracta d’un turisme sencer o només d’una part, i si hi ha algú a dins.Pel que fa a la roba de la mare i el fill que s’ha trobat més amunt del pont de la Riba on ja van aparèixer restes del bungalou on vivien, s’ha pogut confirmar amb familiars que es tracta de peces i d’objectes que hi havia dins el seu habitatge. Tot i això, a ells no se’ls ha trobat.Gómez ha explicat que aquest divendres també s’han centrat en valorar les patologies de les edificacions més afectades a l’Espluga de Francolí i a Montblanc per tal d’assegurar-les. Hi ha una mitja dotzena de cases que s’han apuntalat i que, a hores d’ara, no són habitables.