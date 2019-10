La recerca dels desapareguts pel temporal pot allargar-se dies per l'acumulació de material al riu Francolí

Més de 80 bombers busquen en els més de 50 quilòmetres de riera de l’Espluga i fins al mar

Actualitzada 25/10/2019 a les 12:36

Sense novetats sobre les quatre persones que continuen desaparegudes arran el temporal de dimarts a la nit a la Conca de Barberà.Bombers de la Generalitat adverteix que la recerca dels desapareguts és complexa i que es pot allargar durant dies per l’acumulació de material que hi ha a la llera del riu Francolí.Més de 80 bombers rastregen els més de 50 quilòmetres de riera, des de l’Espluga de Francolí, on neix el riu, i fins a la seva desembocadura al mar, a Tarragona.L’aparició del cos d’un dels desapareguts aquest dijous a la zona del port de Tarragona ha fet avançar més ràpidament la recerca cap a mar i estendre el dispositiu per la zona de costa. En el curs de tot el riu es treballa amb maquinària pesada. També hi ha gossos de rescat.