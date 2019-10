La recerca dels desapareguts després de les riuades s'estén a les platges de Tarragona

L'Espluga ha rebut l'ajuda de centenars de voluntaris per participar en la neteja del municipi

Actualitzada 25/10/2019 a les 20:01

Comunicat de l'Ajuntament de l'Espluga sobre la coordinació dels voluntaris

La recerca de quatre desapareguts pel temporal a Catalunya continua després de confirmar-se que el cadàver trobat aquest dijous al port de Tarragona és el d'un veí de Prades (Baix Camp), que ha estat arrossegat per la riuada originada per les pluges torrencials, que també han causat la mort a una persona a Arenys de Munt (Maresme).El cadàver del veí de Prades va ser localitzat ahir dijous a la desembocadura del riu Francolí, al sud del moll Castella del Port de Tarragona, a uns 45 quilòmetres del lloc en què va desaparèixer.Una embarcació de Salvament Marítim que s'havia mobilitzat per recuperar una boia a la zona va trobar el cadàver d'aquest home de 73 anys a qui se li va perdre el rastre mentre circulava en un cotxe al costat d'un altre home, al qual també es busca, per la localitat de l’Espluga del Francolí (Conca de Barberà).Els equips d'emergència també busquen un camioner belga, el vehicle del qual també va ser localitzat en aquesta zona, així com una dona de 69 anys i el seu fill, de 42, la casa mòbil del qual va ser arrossegada per les pluges a l'àrea de Vilaverd (Conca de Barberà).Els bombers de la Generalitat han anunciat que els treballs de recerca d'aquestes quatre persones se centraran a les platges, el Port de Tarragona, i el riu Francolí.En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, ha indicat que l'Executiu lamenta «profundament» la pèrdua de vides humanes pel temporal: «Hi ha confirmades dues víctimes mortals i es continua buscant diversos desapareguts a Tarragona», ha destacat.Celaá ha dit que l'Executiu ha posat a disposició del govern català «l'UME i la Guàrdia Civil, a més dels serveis de protecció civil i resta d'organismes perquè entre tots» es torni «com més aviat millor la normalitat als qui estan patint aquesta situació».Preguntada per si el Govern ha rebut resposta a l'oferiment de la UME, Celaá ha precisat que «no hi ha hagut una resposta precisa» i que no s'ha sol·licitat la seva intervenció.Mentrestant, els veïns de l'Espluga de Francolí han creat la plataforma 'Riuada Solidària' per ajudar els damnificats, segons ha informat aquesta nova entitat, que s'inspira en la plataforma 'Rebrotem', creada aquest passat estiu pels veïns de la comarca de la Ribera d'Ebre per superar els efectes devastadors d'un gran incendi.L'Espluga ha rebut aquests dies l'ajuda de centenars de voluntaris de tot Catalunya i se n'espera un gran nombre aquest cap de setmana.