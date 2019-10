La Diputació invertirà 5 milions d'euros en escoles bressol municipals

Ho ha aprovat en el ple d'aquest divendres

Actualitzada 25/10/2019 a les 10:42

El Ple ordinari de la Diputació de Tarragona, celebrat aquest divendres al matí, ha aprovat una modificació de crèdit per import de 7.278.393,85 euros, resultant de la redistribució de diferents partides. D'aquesta quantitat, 5 milions d'euros es destinaran a inversions per a escoles bressol municipals, per tal que puguin fer front a despeses de funcionament d'aquests equipaments durant el passat curs 2018-19. D'altra banda, 701.000 euros seran per a activitats de caràcter cultural que ja hagin sol·licitat ajuntaments i entitats de la demarcació, de manera que ara podran disposar d'un import més gran.La sessió, que s'ha iniciat amb un missatge de suport a les víctimes dels recents aiguats, ha aprovat també la proposta d'aprovació definitiva del projecte de condicionament de la carretera TV-2021, de Vespella de Gaià a la Nou de Gaià, al tram els Masos de Vespella-la Nou de Gaià, amb un pressupost d'execució per contracta de 2.120.883,58 euros; de declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte; d'inici de l'expedient d'expropiació forçosa i d'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats. Es tracta de la segona fase del condicionament d'aquesta via. S'actuarà en un tram de 2,6 quilòmetres de longitud entre els Masos de Vespella i la intersecció amb la carretera T-202 a la Nou de Gaià, actualment amb una amplada de 4,5 m i un trànsit de 600 vehicles per dia. Es considera una actuació prioritària d'acord amb la metodologia de priorització d'actuacions del Pla Zonal.Les obres en aquesta carretera consistiran a eixamplar-la per obtenir una plataforma de 7 metres d'amplada (carrils de 3 metres i vorals de 0,5 metres), petites millores de traçat, la millora de la intersecció amb la carretera T-202 i la construcció d'una vorera al tram proper a la zona escolar i esportiva de la Nou de Gaià, amb l'objectiu de millorar la seguretat de la carretera i assegurar la convivència segura del trànsit de vehicles i vianants en l'últim tram. El projecte també preveu la infraestructura necessària per al desplegament de la fibra òptica.Un altre dels punts de l'ordre del dia d'aquest Ple ordinari de la Diputació de Tarragona ha estat la presa de possessió com a diputada de Meritxell Roigé Pedrola, alcaldessa de Tortosa. Roigé substitueix Lluís Soler Panisello, alcalde de Deltebre i recentment escollit president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).