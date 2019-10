L'Ajuntament de Montblanc fa una crida als veïns per ajudar en les tasques de neteja per la riuada

Al municipi s’ha hagut de reubicar una família que vivia en un mas perquè no hi pot accedir

Una vintena de veïns de Montblanc han respost a la crida que aquest divendres ha fet el consistori per col·laborar en les tasques de neteja i per ajudar els afectats per la riuada del Francolí. L’Ajuntament ha explicat que la petició no s’ha fet fins ara perquè a la zona més damnificada hi ha estat treballant maquinària pesada que podia posar en risc la seguretat del voluntariat. L’equip de voluntariat està col·laborant amb la brigada municipal en les tasques de neteja dels carrers del municipi i també del pati de l’institut Mare de Déu de la Serra. Des de l’Ajuntament apunten que la convocatòria es podria repetir aquest dissabte. A banda, hi ha dues famílies de la vila que s’han hagut de reubicar a causa del temporal.A Montblanc hi ha dues famílies reubicades a causa del temporal. Una és d’origen marroquí, amb tres fills, i residien als afores, en un mas al límit del terme. Cuidaven una granja a la qual no hi poden accedir perquè la riuada va esfondrar un pont que impossibilita l’accés a la finca.L’altra família desallotjada vivia al poble, en una casa del raval de Santa Anna, a tocar del riu, que s’ha hagut d’apuntalar completament pels greus problemes estructurals que presenta. La riuada va arrasar la part posterior de la casa. Els ocupants resideixen provisionalment amb familiars. També en aquesta zona un mas ha quedat completament destruït. És propietat d’una família que viu al centre del poble i que el tenien com a segona residència. Un dels amos l’ha valorat en 450.000 euros.L’Ajuntament calcula que el nombre de cases i locals afectats supera la vintena amb escreix, sense comptar masos i edificacions aïllades. En aquest entorn del Pont Vell, la zona més afectada de la vila, s’hi troba el col·legi de la Mare de Déu de la Mercè. Dijous ja s’hi van tornar a impartir classes, però els alumnes encara han d’accedir per una entrada secundària i el pati d’esbarjo continua impracticable. Està previst que la rotonda d'accés a Montblanc, en aquesta zona, es reobri en breu.