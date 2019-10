L'ACA al·lega que del 2018 a 2022 invertirà 25 milions a netejar els cursos dels rius

L'Agència Catalana de l'Aigua surt al pas després de les crítiques rebudes arran del temporal

Actualitzada 25/10/2019 a les 13:37

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), objecte de crítiques d'alguns dels alcaldes de les poblacions afectades per la crescuda del riu Francolí per no haver mantingut net el curs d'aquest curs fluvial, ha al·legat que entre 2018 i 2022 invertirà 25,2 milions d'euros en neteja i manteniment de rius.Davant les crítiques dels alcaldes, que consideren que els sediments, troncs, canyes i restes vegetals arrossegats pel riu Francolí van agreujar les greus inundacions de dimecres passat, fonts de l'ACA han argumentat que entre 2016 i 2018 han dut a terme prop de 100 actuacions de manteniment i conservació de cursos a la província de Tarragona.Segons les mateixes fonts, aquestes actuacions van suposar una inversió superior als 900.000 euros.En concret, han explicat que el 2018 es van fer un total de 26 actuacions en matèria de conservació de cursos de rius de Tarragona, amb una inversió global de 481.700 euros, mentre que el 2017 es van dur a terme un total de 36 actuacions, amb un cost total pròxim als 274.000 euros.També han informat que el 2016 van dur a terme 19 actuacions en rius de Tarragona amb una inversió total de 148.000 euros.«Entre 2018 i 2022, en l'àmbit de tot Catalunya, es destinaran 25,2 milions d'euros, 17 dels quals es destinaran a actuacions estructurals de protecció d'avingudes i la resta per portar a terme actuacions manteniment i conservació de cursos, tant en zones urbanes com no urbanes», han explicat fonts de l'ACA.