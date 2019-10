Quatre vehicles han estat implicats en la topada

Actualitzada 25/10/2019 a les 09:42

Cinc persones han resultat ferides aquest divendres al matí en un accident múltiple que ha tingut lloc a l'A-27, a l'alçada de la Pobla de Mafumet.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 7.12 hores que quatre vehicles han topat a la via, concretament en direcció a Valls i en el quilòmetre 9,7.Hi han desplaçat dues dotacions i, en arribar al lloc de l'accident, han comprovat com hi havia cinc persones ferides, totes elles de caràcter lleu.Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.