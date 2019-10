Troben restes del bungalou de la mare i el fill desapareguts sota un pont entre Vilaverd i la Riba

Tretze dotacions reprenen la recerca de les cinc persones desaparegudes per la llevantada

Actualitzada 24/10/2019 a les 10:51

Els equips d'emergències han localitzat restes del bungalou on estaven dos dels desapareguts per la llevantada a Vilaverd. El Francolí es va emportar l'estructura dimarts a la nit. S'han trobat trossos sota el pont entre Vilaverd i la Riba, a la carretera vella. Allà s'hi concentra ara el dispositiu. Els desapareguts són una mare de 60 anys i el seu fill de 43.Tretze dotacions han reprès cap a les 8 del matí la recerca d'aquestes dues persones i dels altres tres desapareguts a la zona de l'Espluga de Francolí. Entre els equips que hi treballen hi ha especialistes de muntanya, subaquàtics i un helicòpter dels Bombers, així com Mossos d'Esquadra, Policia Local, Creu Roja i Protecció Civil.