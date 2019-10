Suspenen fins divendres la recerca dels desapareguts a la Conca de Barberà

La gran quantitat de restes vegetals i runa acumulades dificulten els treballs

Actualitzada 24/10/2019 a les 22:01

El dispositiu de recerca dels desapareguts per la llevantada a la Conca de Barberà s’ha suspès cap a les set de la tarda i es reprendrà divendres al matí. Segons ha explicat el cap territorial de Bombers, Guillem Guinjoan, Els esforços s’han centrat en les zones més properes a l’Espluga, on consten tres desapareguts, i a Vilaverd, on n’hi ha dos més. Tot i que el gruix dels treballs es fa des de terra, l’helicòpter ha fet vols fins a la desembocadura. Guinjoan ha explicat que la baixada del cabal ha permès descartar algunes zones, però que en els propers dies caldrà tornar a revisar punts que acumulen gran quantitat de restes vegetals i runa.A última hora de la tarda s'ha conegut la troballa del càdaver d'un home a les aigues del Port de Tarragona, a la desembocadura del Francolñi. Segons ha confirmat la Guàrdia Civil es tractaria d'un dels cinc desapareguts de la Conca, tot que no es coneix la seva identitat.El responsable del dispositiu ha afegit que es continua fent el registre de tots els vehicles localitzats a la llera del riu i que, segons la informació dels Mossos d’Esquadra, no consten denúncies de més desapareguts.El dispositiu mobilitza una vuitantena d’efectius, entre els quals hi ha especialistes de muntanya, subaquàtics i un helicòpter dels Bombers, així com Mossos d'Esquadra, Policia Local, Creu Roja i Protecció Civil.Els desapareguts són una mare de 60 anys i el seu fill de 43 que eren dins d'un bungalou arrossegat pel riu Francolí a Vilaverd i del qual se n’han trobat restes aquest dijous al matí sota un pont de la Riba.A banda, també es busquen dos homes d’uns 70 anys que eren dins d'un cotxe que també es va endur el riu a l'Espluga de Francolí, i un camioner belga, el camió del qual també s’ha localitzat aigües avall d’aquesta població.