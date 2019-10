Segueixen els treballs per restablir totalment els serveis bàsics a l'Espluga de Francolí

Una cinquantena de veïns es concentren per fer un minut de silenci en la zona més afectada del nucli urbà

Actualitzada 24/10/2019 a les 13:17

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) segueix treballant en les tasques per poder restablir tots els serveis bàsics a la població i restablir la circulació a les principals vies del terme municipal. L'alcalde de la població, Josep Maria Vidal, ha explicat que, si bé encara no són la totalitat dels veïns, una gran part té ja accés a l'aigua corrent i l'electricitat, mentre que el subministrament de gas s'ha restablert completament. Aquesta continua sent una de les grans prioritats del consistori, que treballa en restablir la circulació a les principals vies del terme municipal. Una cinquantena de veïns s'han concentrat per fer un minut de silenci en la zona més afectada pels aiguats al nucli urbà.La companyia que subministra l'electricitat al poble ha hagut d'habilitar diversos grups electrògens per garantir que domicilis, equipaments i comerços puguin disposa de fluid. La reparació de la xarxa, que va patir la caiguda de diverses torres pels forts aiguats, trigarà encara un temps, segons avançat, fet que obligarà a mantenir aquests generadors provisionals per garantir el servei.Pel que fa a la mobilitat, Vidal ha precisat que els dos principals accessos a la població es troben ja oberts però un d'ells s'ha inhabilitat per garantir la seguretat i les tasques de neteja. En aquest sentit, l'altre gran objectiu, ha explicat, és poder al llarg d'aquest dijous restablir la circulació per les principals vies del terme municipal. Segons ha explicat, s'està prestant especial atenció a algunes masies aïllades, amb els inquilins de les quals el CECAT manté contacte per atendre qualsevol necessitat.Els aiguats van sepultar també amb vegetació la Font Major del Francolí, el naixement del riu, però no haurien afectat la cova museïtzada. L'alcalde ha explicat que, en aquests moments, les obres per reparar els efectes de la llevantada sobre les estructures d'urbanització passen a un segon pla. El consistori, que està fent el càlcul dels danys, demanarà també a la Diputació de Tarragona i la Generalitat que informin sobre les pèrdues en els seus béns per efectuar un càlcul global.Aquest dijous a les onze del migdia, una cinquantena de veïns de l'Espluga de Francolí s'han concentrat a la zona del pobla més afectada pels aiguats –davant d'un dels ponts afectats, el celler arrasat i diverses cases enfangades- per guardar un minut de silenci en memòria de la víctima i les encara cinc persones desaparegudes arran d'aquest episodi.