Renfe començarà a vendre bitllets de l'AVE de baix cost al gener per al trajecte Madrid-Barcelona

El servei estarà operatiu a partir del mes d'abril

Actualitzada 24/10/2019 a les 11:33

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha avançat que Renfe començarà a vendre bitllets del seu AVE de baix cost a final de gener i que aquest nou servei començarà a operar a l'abril de 2020 en la línia Madrid-Barcelona.Durant la seva intervenció en un desdejuni organitzat per El Economista, ha apuntat que actualment es treballa en els tallers de Màlaga per a l'adaptació dels trens 'low cost', una fita que suposarà un avanç molt significatiu en l'estratègia comercial de la companyia per a atreure nous usuaris.Ábalos ha fet aquest anunci pocs dies abans que el pròxim 31 d'octubre finalitzi el termini perquè les companyies interessades a competir amb Renfe a partir de desembre del pròxim any presentin les seves ofertes.El mes d'abril passat, el president de Renfe, Isaïes Taboas, va avançar que l'AVE de baix cost es podria usar per Setmana Santa, uns vuit mesos abans que es liberalitzi el transport de viatgers a Espanya, i, que, en principi, s'estrenaria en la línia que uneix Madrid i Barcelona, sense concretar quan es posarien a la venda els passatges.Respecte a la liberalització, Ábalos ha refusat explicar si ja s'han presentat ofertes, «per respecte al procés» i perquè la transparència no ha de portar a perjudicar a ningú, encara que ha assegurat que «hi ha concurrència i hi haurà competència».L'entrada de competidors permetrà rendibilitzar els milers de milions d'inversió pública destinats a la xarxa d'alta velocitat espanyola, així com l'abaratiment dels desplaçaments i el transvasament d'usuaris d'uns mitjans de transport a un altre, com el tren, més «ecològic», ha afegit.