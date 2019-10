Prossegueix sense èxit la recerca dels cinc desapareguts a la Conca de Barberà pel temporal

El nivell de l'aigua del riu Francolí segueix alt i la runa, els arbres caiguts i els cotxes arrossegats, dificulten la labor

Equips de rescat han prosseguit aquest dijous sense èxit la recerca de les cinc persones desaparegudes ahir a l'àrea del riu Francolí, Tarragona, a causa del temporal de pluges caigudes dimarts a la nit, que va causar la mort d'una persona a Arenys de Munt i afecta nou carreteres catalanes.La recerca de les persones desaparegudes s'ha centrat aquest dijous al barranc de Sant Joan, on dues persones de 72 i 73 anys d'edat - un veí de Prades i un altre de L'Espluga de Francolí - circulaven en un turisme que va ser trobat ahir al matí bolcat al riu, sense ningú dins, i un camioner belga, el vehicle del qual també va ser localitzat en aquesta zona.A més, els equips de rescat han pentinat també l'àrea de Vilaverd on busquen una dona, de 69 anys i el seu fill, de 42, la casa mòbil en la qual es trobaven va quedar arrasada pel temporal.En l'operatiu de rescat, que ha començat a les vuit d'aquest matí, participen unes vuitanta persones de diferents cossos - Bombers de la Generalitat, agents rurals, Mossos d'Esquadra, emergències i la Creu Roja -, a més de dos helicòpters que sobrevolen la zona, unitats canines i equips de submarinistes.Malgrat els esforços dels equips de rescat per localitzar les víctimes d'aquest temporal, el nivell de l'aigua del riu Francolí, que encara segueix alt, la runa, els arbres caiguts i els cotxes arrossegats, dificulten la labor, malgrat que maquinària pesant ha anat netejant la zona durant tot el dia.A més d'aquestes cinc persones desaparegudes, a última hora d'aquesta tarda nou carreteres estaven afectades, sis a Lleida, dues a Tarragona i una a Girona, ja sigui per inundació o per esllavissades de terra, mentre que el servei ferroviari ha estat restablert ja en la seva totalitat, encara que pateix demores d'uns quinze minuts en alguns trams, en concret, a les línies R1 i RG1.En paral·lel, els veïns de les zones més afectades a Tarragona per les inundacions s'han afanyat a realitzar treballs de neteja a locals i baixos per intentar recuperar a poc a poc la normalitat, al temps que s'ha restablert el subministrament d'aigua i gas i, parcialment de llum, a l'Espluga de Francolí.Així mateix, l'executiu català ha decretat avui un dia de dol, al mateix temps que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha decretat l'«estat d'emergència» per recuperar «immediatament» els cursos dels rius afectats pel temporal, així com les infraestructures hidràuliques danyades.D'altra banda, es preveu que el Govern aprovi la setmana que ve ajudes econòmiques per a les zones afectades.Les pluges torrencials a Catalunya, que han tingut un registre rècord, van deixar també una víctima mortal, un home de 70 anys que va ser arrossegat pel corrent en la riera d'Arenys de Munt (Maresme), el cadàver del qual va ser localitzat ahir al matí.