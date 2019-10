L'atur baixa al 12,21% a Tarragona i les Terres de l'Ebre en el tercer trimestre

Hi ha 48.600 persones sense feina a la demarcació, segons l'EPA

Actualitzada 24/10/2019 a les 10:03

L'atur ha tancat el tercer trimestre amb una taxa del 12,217% a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous. Durant els mesos de juliol, agost i setembre hi havia 48.600 persones sense feina a la demarcació tarragonina, per sota de les 56.200 comptabilitzades per la mateixa enquesta durant el segon trimestre. Respecte al trimestre anterior, l'atur ha caigut ja que era del 14,16%. Tot i això, Tarragona segueix sent la demarcació de Catalunya amb l'atur més elevat, per sobre de la mitjana catalana i d'Espanya.Pel que fa a les persones amb feina, a les comarques de Tarragona i l'Ebre hi ha 349.600 persones actives, amb una taxa d'activitat del 59,67%.Al conjunt de Catalunya, l'atur se situa al 10,87% i la taxa d'activitat en el 61,72%.