L'Ajuntament de Torredembarra sacrificarà la colònia de 33 porcs vietnamites del municipi

El consistori assegura que l'opció de crear un santuari a nivell local no és possible «davant la urgència de l’erradicació»

Actualitzada 24/10/2019 a les 14:42

La colònia de porcs vietnamites de Torredembarra té els dies comptats. Des de l’Ajuntament han posat en marxa un dispositiu per capturar els 33 exemplars que viuen al municipi per «evitar de manera urgent possibles conseqüències adverses de salut pública».Els animals seran capturats per una empresa veterinària especialitzada, la qual procedirà a la seva anestèsia i després li aplicaran l'eutanàsia. Segons ha explicat el consistori, la Junta de Govern Local va aprovar aquesta actuació que ha estat autoritzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.El regidor de Sostenibilitat i Salubritat, Joan Torras, ha explicat que només hi havia dues opcions possibles: l'erradicació o esterilitzar-los i mantenir-los en algun centre autoritzat. La Generalitat va explicar que actualment no hi ha cap nucli zoològic que disposi de l’autorització. A més a més, es va mantenir una reunió amb membres de Nova Eucària per analitzar la creació d'un santuari a nivell local però «la tramitació necessària porta un temps del qual no es disposava davant la urgència de l’erradicació pel nombre creixent d’animals i la seva continuada irrupció en la via pública» i el perill que això suposa. Per la qual cosa, s'ha optat per erradicar-los.Els porcs vietnamites són una espècie catalogada com a exòtica invasora des de la publicació del Reial Decret 216/2019, de 29 de març.Finalment, l'Ajuntament ha fet una crida als propietaris de porcs vietnamites que ho siguin amb anterioritat a l’entrada en vigor de la normativa perquè regularitzin la situació dels animals davant la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.