Al conjunt de Catalunya són 9 els trams afectats

Actualitzada 24/10/2019 a les 17:45

El Servei Català de Trànsit ha informat que la situació viària ha millorat després del temporal que afectat Catalunya. A Tarragona ja nomes hi ha 2 trams de carreteres afectats per les inundacions del passat dimarts a la nit.Els trams afectats són la TV-3143 a Riudoms i la TV-7421 a Picamoixions per esllavissades.La situació millora i arran del temporal resten 9 trams de la xarxa viària afectats per inundacions i esllavissades: 6 a Lleida i 1 a Girona.