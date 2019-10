«Feia 25 anys que no entrava l'aigua del barranc de Barenys de Salou així»

El barri de la Salut va quedar completament anegat durant la nit de dimarts i l’aigua va entrar a habitatges, locals i vehicles

Actualitzada 23/10/2019 a les 20:35

La platja de Ponent, malmesa

La via del tren, afectada

«Feia 25 anys que no entrava aigua del barranc de Barenys d’aquesta manera. L’aigua va arribar fins al primer estant de les prestatgeries de la botiga». Són les paraules del propietari del supermercat de la plaça de les Províncies de Salou. L’entrada d’aquest supermercat està elevada, però això no va impedir que l’aigua hi entrés la nit de dimarts.El fang, les canyes i restes diverses van arribar fins a la plaça de les Províncies, situada a molts metres de la desembocadura del barranc de Barenys. La plaça, ahir al matí, estava plena de fang i els treballadors dels establiments de la zona netejaven tota la brutícia que l’aigua va deixar a l’interior dels seus locals. En un dels edificis de primera línia de mar que té les portes al carrer de Sol l’aigua va anegar els garatges fins als 80 centímetres aproximadament. Un bon grapat de canyes barraven el pas en aquest carrer.La llevantada de dimarts i el desbordament del barranc ha afectat, novament, el barri de la Salut, però també els establiments del passeig Miramar, on ahir al matí el personal no podia fer altra cosa que treure els electrodomèstics i els mobles i començar a evacuar l’aigua i el fang.«El problema, aquesta vegada, és que l’aigua va entrar de cop», explica un dels veïns que viu en una de les plantes baixes del passeig Miramar. Ahir l’ajudaven diverses persones a treure tot el mobiliari de l’interior, que havia quedat malmès per l’aigua. «L’aigua ha entrat dins del local, no podíem fer res», explicava el propietari d’un establiment de queviures ubicat al passeig Miramar.El Barranc de Barenys, en el seu tram final, on es troba el sobreeixidor del Carrer Carles Roig, es va desbordar cap a les 9 del vespre, derivant les aigües cap al barri de la Salut. Els carrers Sol, València, A, B i C, van patir les conseqüències d’aquest desbordament, i, concretament, els trams des del carrer del Sol i València fins a la plaça Venus. Dimarts a la nit el vial del Cavet ja va ser tancat al trànsit de vehicles. L’aigua de Barenys havia saltat també per sobre d’aquesta artèria de comunicació entre Salou i Cambrils. El Camí de Cambrils (camí municipal en zona rústica) romania ahir al matí tallat en el terme municipal de Salou, ja que es trobava ple de residus a causa de les restes de barrancs com el de la Donzella.Davant de les moltes afectacions a la zona, l’Ajuntament de Salou ha obert una oficina d’atenció als damnificats pels sinistres, que té la seva seu a l’OAC, a la planta baixa de l’edifici consistorial. L’horari d’atenció al públic és de dos quarts del matí a dues del migdia i el telèfon de contacte és el 977 309 292. En aquesta oficina els afectats podran rebre informació sobre els tràmits que han de realitzar per demanar ajudes i dirigir-se a les asseguradores o al Consorci de Compensació d’Assegurances.La llevantada va malmetre especialment la platja de Ponent. Va trencar parcs infantils i algunes de les guinguetes de platja ubicades al tram més pròxim a la desembocadura del Barranc. Els operaris treballaven intensament també ahir a les platges.El regidor de Platges, Pedro Madrona, confirmava ahir que «les platges han quedat molt malmeses pel temporal de mar, que pot continuar avui». Així, «algunes guinguetes se les ha emportat l’aigua i han quedat molt afectades instal·lacions que encara estaven funcionant, ja que fins al 3 de novembre no finalitza la temporada de platges», afegia.Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, David González, explicava que «hem treballat coordinats les darreres hores i la Policia Local ha estat el refugi d’algunes persones, que han estat evacuades del barri de la Salut; turistes que tornaven cap als seus hotels situats en poblacions veïnes i també que es trobaven allotjats en apartaments passant les vacances». «El més important ara és normalitzar la circulació als carrers i estar pendent de les necessitats de seguretat de les persones», afegia.Cotxes anegats, locals i habitatges de primera planta plens d’aigua i fang i les màquines dels operaris treballant durant tot el dia marcaven la jornada del nou episodi d’inundacions al barri de la Salut. Els operaris treballaven també ahir incansablement al tram de les vies del tren que passen per damunt de la canalització del barranc de Barenys, a tocar del càmping Sangulí. La força de l’aigua havia arrossegat els balasts de les vies del tren. Les pedres romanien escampades pels carrers del barri de la Salut.De fet, durant la nit, va quedar interromput el servei entre l’Hospitalet i Salou, el que va afectar els trens de la línia R16 i serveis de Llarga Distància del Corredor Mediterrani. Es va haver d’establir un servei alternatiu per carretera pels viatgers. Va haver-hi afectacions a l’R13-R14 Lleida-Tarragona i els trens de la línia d’interior R15 Marçà-Guiamets-Móra-La Nova.