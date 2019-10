Els carrers de Riudoms desperten plens de fang i aigua

Els veïns del municipi netejaven ahir baixos i garatges plens de brutícia

Ajuts per avaluar els danys

«Quan van fer el pont de la carretera entre Riudoms i Cambrils ja ho vàrem advertir els veïns als responsables. Abans hi havia un desnivell, hi passava l’aigua i ja està. Però ho van elevar, hi van ficar tanques i és un perill per les nostres cases», és el testimoni de Manuel Muñoz, un veí de Riudoms que fa vint anys que hi viu a la casa on va néixer la seva dona, ara fa 64 anys. Coneix la zona perfectament. Durant la nit de dimarts, però, ell i la seva dona, van haver d’obrir-se pas entre les canyes i el fang per arribar a les portes de casa seva, la qual es troba només a uns metres d’on més aigua corria.«Vam arribar i vam veure la situació. Volíem arribar a casa i ens vam obrir pas entre les canyes, que ens arribaven fins la cintura, fins a la porta. No hi havia llum i ens vam il·luminar amb la llanterna del telèfon», explica. Un cop dins de casa, ell i la seva dona van poder dormir. L’aigua no va entrar a casa seva ja que «vaig reforçar les portes fa temps i van aguantar», explicava. A prop d’on baixava la riera, es mantenien encara ahir dempeus alguns dels pins que van plantar fa anys la família. «Però han quedat descoberts per la banda de la riera», deia Muñoz.El municipi de Riudoms despertava ahir ple de fang. Durant la nit, els carrers s’havien convertit en veritables rius. Els veïns, des de les cases, van enregistrar durant la nit com l’aigua baixava amb força per tot el nucli.El pas del temporal pel Camp de Tarragona, que va ser especialment intens al Baix Camp i a la Conca de Barberà, va provocar la reacció immediata d’algunes institucions. És el cas de la Cambra de Comerç de Reus que va emetre un comunicat amb què lamentava «l’efecte devastador que els aiguats d’ahir han tingut a diverses zones de la seva demarcació, molt en particular a la Conca de Barberà i el Baix Camp». L’ens cameral s’ha posat a disposició dels afectats en el procés d’avaluació dels danys i la reclamació de les pertinents ajudes. «Tot i la naturalesa extraordinària de les pluges de les últimes hores, la Cambra se suma a les queixes expressades per alguns alcaldes de municipis afectats sobre el deficient estat de les lleres de rius com el Francolí», afegia. Per la seva banda, PIMEC, emetia un comunicat amb el qual mostrava el seu suport «a aquelles pimes i negocis de professionals autònoms del territori que han estat afectats a diverses comarques.