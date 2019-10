Els responsables de la recerca apunten que el dispositiu podria durar dies

Actualitzada 24/10/2019 a les 12:27

Els efectius de Bombers i de Protecció Civil centren aquest dijous els esforços en localitzar indicis que els permetin trobar les cinc persones desaparegudes. El cabal del riu Francolí ha baixat després de les intenses pluges d'aquest dimarts i això ha deixat al descobert noves zones afectades. El dispositiu es focalitza en dos punts, el sector de Montblanc i el de Vilaverd, on hi treballa maquinària pesant.Segons el sotscap de guàrdia dels Bombers, Joan Borràs, la recerca de les persones desaparegudes podria allargar-se durant dies i no descarta que s'elevi el nombre de desapareguts.