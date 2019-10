Els Bombers augmenten els efectius en la recerca dels cinc desapareguts

Treballen unitats del GRAE de muntanya i subaquàtiques, dos mitjans aeris i la unitat canina dels Mossos

Actualitzada 24/10/2019 a les 14:35

El cos de Bombers ha ampliat el dispositiu de recerca de les cinc persones desaparegudes entre els municipis de l'Espluga de Francolí i Vilaverd fins a una quarantena de bombers. També s'han incrementat els professionals dels Mossos d'Esquadra, de Protecció Civil i dels voluntaris de Creu Roja per prioritzar la cerca en les lleres dels rius. Ara mateix, treballen una vuitantena d'efectius, entre els quals destaquen les unitats del GRAE de muntanya i subaquàtiques, dos mitjans aeris i la unitat canina dels Mossos d'Esquadra. Per ara, no s'han trobat nous indicis de les persones desaparegudes. El cap territorial de Bombers, Guillem Guinjoan, ha explicat que «és una incògnita molt gran» saber en quin lloc podrien estar les persones desaparegudes i, que de moment, se centren a buscar en les «zones més probables».Els esforços del dispositiu es focalitzen en les zones que van desaparèixer el turisme i el camió del transportista belga al terme municipal de l'Espluga de Francolí i en un pont del municipi de la Riba, prop d'on van desaparèixer una dona i el seu fill, atrapats en el bungalou on vivien. Segons ha explicat el cap territorial dels bombers s'han acumulat arbres i molta runa. Ara, es treballa en la retirada d'aquesta matèria per descartar les zones «més probables» on podrien estar les persones desaparegudes. Els mitjans aeris, en canvi, centren la cerca en el riu i fins a la seva desembocadura.«En el cas d'una riuada és molt difícil donar una estimació del temps de recerca, perquè el riu ha remogut terra i runa. És una incògnita molt gran saber en quin lloc poden estar», ha precisat Guinjoan.