El monestir de Poblet dedica el concert d'aquest dissabte als damnificats pels aiguats

El 22 de novembre es farà un concert benèfic per recaptar fons amb l’organista Juan de la Rubia

Actualitzada 24/10/2019 a les 19:18

Concert solidari per Santa Cecília

El monestir de Poblet dedicarà a les persones que han patit les conseqüències dels aiguats el concert del Festival Internacional d’Orgue de Poblet programat per dissabte. L’abat, Octavi Vilà, ha explicat que d’aquesta manera «la comunitat cistercenca vol expressar el seu suport a totes aquelles persones que s’han vist afectades per aquest fenomen meteorològic, especialment devastador a la nostra comarca». Segons Vilà, mantenir el concert programat «és una manera de contribuir a restablir de mica en mica la normalitat, malgrat que els danys i el dolor causats són encara molt recents». Aprofitant el concert es recaptaran fons per promoure iniciatives solidàries amb els damnificats.«Oferirem a les persones assistents, especialment a tots aquells visitants de fora de la Conca de Barberà que es desplacen fins aquí atrets pel Festival, la possibilitat de col·laborar econòmicament en el restabliment de la normalitat», ha dit Vilà.El concert d’aquest dissabte estarà protagonitzat per Thiemo Janssen, organista amb un impressionant currículum, i inclou un repertori en què l’obra de Johann Sebastian Bach comparteix protagonisme amb alguns dels seus predecessors més il·lustres. El fil conductor és la figura del constructor d’orgues Arp Schnitger, considerat un dels millors de la història, que va morir ara fa 300 anys.A més, el pare abat ha anunciat que el 22 de novembre, coincidint amb Santa Cecilia, s’organitzarà al monestir un concert solidari. Les aportacions que s’obtinguin es destinaran a tasques de reconstrucció i a iniciatives encaminades a fer més fàcil la recuperació de la normalitat a la comarca.L’abat de Poblet ha detallat que amb aquest concert «volem ajudar a canalitzar la solidaritat envers les persones afectades i mostrar-los el suport». Així mateix, ha mostrat el seu agraïment a l’organista Juan de la Rubia «perquè ha mostrat la seva disponibilitat a col·laborar des del primer moment».