Cinc trams de carretera es mantenen afectats pel temporal a la demarcació de Tarragona

Al conjunt de Catalunya son 28 els trams afectats

Actualitzada 24/10/2019 a les 08:47

T-232 a l’Espluga de Francolí

T-700 a l’Espluga de Francolí

TV- 2336 a l’Espluga de Francolí

TV-3143 Riudoms

TV-7007 a l’Espluga de Francolí

El Servei Català de Trànsit ha informat que encara hi ha 5 trams de carreteres a la demarcació de Tarragona afectats per les inundacions del passat dimarts a la nit.Els trams afectats son:Al conjunt de Catalunya són 28 els trams de carretera afectats. Hi ha 19 tallats, 18 per inundacions i un per esllavissades. Els altres nou trams estan afectats per esllavissades però s'hi pot circular.A Barcelona hi ha 12 trams afectats: la C-1411b està tallada a Manresa i es dona pas alternatiu a la BV-2249 a Gelida; la B-112 està tallada a Monistrol, i hi ha esllavissades a nou vies més de la zona de Terrassa, Molins i Alt Penedès.A la demarcació de Lleida hi ha deu trams afectats. A Girona està tallada la GIV-6321 a Bellcaire d'Urgell per aigua a la carretera.