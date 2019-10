Serà similar al de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Actualitzada 24/10/2019 a les 13:57

El Departament d'Agricultura vol activar per als afectats dels aiguats a les Garrigues i la Conca de Barberà un protocol d'ajuts similar al que es va posar en marxa a l'estiu per l'incendi forestal de la Ribera d'Ebre.La consellera Teresa Jordà ha remarcat des de l'Albi que es «conjuraran» perquè la comarca «se'n surti» i no se'n vegi afectada la seva capacitat productiva.L'avaluació dels danys encara no s'ha pogut fer perquè ni tant sols es pot dibuixar el paisatge i els pagesos no poden accedir a les finques.És per això que els tècnics treballaran de forma coordinada per sobrevolar la zona amb helicòpters i drons per delimitar els danys als cultius. Des de l'ACA es prioritzarà l'entrada al domini del riu per netejar la llera.