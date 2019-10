Vimbodí i Poblet treballa a contrarellotge per restablir la llum i l'aigua potable en les pròximes hores

L'Ajuntament habilita un punt d'accés d'aigua per als veïns i limita l'accés al municipi pel pavelló municipal

Actualitzada 23/10/2019 a les 14:42

L'Ajuntament de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà) treballa a contrarellotge per restablir els subministres d'aigua i llum al municipi. Les pluges torrencials, de més de 200 litres en una sola nit, han causat diverses incidències i el poble no té electricitat ni aigua potable. A partir de les dues del migdia, s'estableix un punt de recollida d'aigua potable al raval de Lleida, on també s'ubicarà un punt d'informació de Sorea per atendre les peticions i demandes de tots els afectats. Les entrades a la població estan tancades per seguretat. El pont d'accés per la via del tren ha quedat malmès i s'ha tancat al trànsit. Només es pot accedir al centre de la vila pel pavelló municipal.Les intenses pluges han arrossegat dues canonades d'entrada al municipi i ha calgut tallar el servei d'aigua potable a tot el poble. També estan afectats pels torrents d'aigua el Pont Vell, el Molí de Salt o l'Ermita dels Torrents. Davant els avisos de nous ruixats aïllats i febles o localment moderats, l'Ajuntament demana màxima prudència en els desplaçaments a les zones afectades.Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat ha sobrevolat la zona de Vimbodí.