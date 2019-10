Una vintena de centres educatius públics tancats i més de trenta rutes de transport suspeses per la llevantada

A Tarragona s'han tancat les escoles de Riudecols, l'Espluga i Prades

Actualitzada 23/10/2019 a les 12:48

La llevantada ha obligat a tancar una vintena de centres d'educació públics a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona i a suspendre més de trenta rutes de transport escolar, sobretot a les comarques lleidatanes. De fet, la majoria de les línies escolars anul·lades afecten al Pla d'Urgell –on s'ha anul·lat tot el transport escolar- i a les Garrigues. A Ponent s'han tancat escoles al Pla d'Urgell i a les Garrigues, mentre també hi ha escoles i instituts tancats en alguns municipis del Camp de Tarragona i de les comarques gironines. Són dades provisionals facilitades pel Departament d'Educació.(S'afegeixen noves escoles tancades a Ponent i la suspensió de tot el transport escolar al Pla d'Urgell)Pel que fa al Camp de Tarragona, s'han tancat les escoles de Riudecols, l'escola, l'institut i la llar d'infants de l'Espluga de Francolí , i l'escola de Prades. També s'han vist afectades per la pluja l'escola d'adults i l'edifici d'ESO de l'Escola Mare de Déu de la Serra de Montblanc.Al Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt Camp el servei de transport escolar funciona amb normalitat, mentre que al Baix Camp i la Conca de Barberà hi ha alteracions dels itineraris que provoquen retards, però no hi ha cap ruta suspesa.