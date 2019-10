Una quinzena de carreteres es mantenen tallades a Tarragona, la majoria per inundacions

Al conjunt de Catalunya hi ha gairebé 50 trams tallats

Actualitzada 23/10/2019 a les 11:02

El Servei Català de Trànsit informa de 46 carreteres tallades a les 10.30 hores, la majoria per inundacions. També hi ha esllavissades i obstacles a la via. Hi ha 15 trams afectats a Tarragona, 14 a Girona, 10 a Lleida i 7 a Barcelona. A la demarcació tarragonina hi ha tallada la C-240z entre Vilaverd i la Riba; la T-11 a Reus; la T-232, la T-700, la TV-7001, la TV-7707 i la TV-2336 a l'Espluga de Francolí; la T-310 a Mont-roig del Camp; la T-315 a Reus; la TV-3031 a Guiaments; la TV-7004 a Vallclara; la T-3136 a Botarell, i la T-3131 a Almoster. D'altra banda, la T-732 està tallada a Molar per obstacles a la via i la TV-7421 a Picamoixons per esllavissades.A la demarcació de Girona estan tallats els següents trams: la C-252 a Vilabertran, la C-31 a Ullà, la GI-553 a Hostalric, la GIV-6024 Vilabertran, la GIV-6211 a Figueres, la GIV-6216 a Sant Pere Pescador, la GI-6229 a Vilamalla, la GIV-6301 a Armentera, la GIV-6233 a Vilopriu, la GIV-6321 a Bellcaire d’Empordà i la GI-552 a Riells i Viabrea. A més, està tancada per esllavissades l'N-260 a Llançà i la GIV-5264 a Setcases. La GI-552 ho està per obstacles a la via a Sant Feliu de Buixalleu.A Lleida hi ha 10 trams afectats: la C-233 i l'LV-7023 a Castelldans, l'L-200 a Mollerussa, l'LP-7013 a Albi, l'LV-2012 i l'LV-7031 a les Borges Blanques, l'LV-2013 a Floresta, l'LV-2014 a Maldà, l'LV-7022 a Puigverd de Lleida i l'N-IIa de Sidamon a Mollerussa.A Barcelona hi ha set trams afectats per diferents motius: La BV-2242 a Piera i la BV-2249 a Gelida estan tallades per inundacions; un carril de la C-35 està tallat a Sant Celoni en sentit sud per obstacles a la via; un carril de la BV-1248 està tallat a Terrassa en sentit Castellar per esllavissades; un carril està tallat a la C-243B a Gelida en sentit nord per esllavissades, i un carril està tallat a la C-17 a la Garriga cap a Vic per obstacles a la carretera.