Un veí de Vilaverd: «Va ser com si un pantà rebentés»

Els veïns de la finca propera a la dels desapareguts expliquen que el riu es va desbordar i que només han patit desperfectes

Actualitzada 23/10/2019 a les 13:05

Els veïns més propers a la finca de les persones desaparegudes a Vilaverd han explicat que a quarts d'onze de la nit d'aquest dimarts van sentir un allau i des de la finestra van veure el riu totalment desbordat. «En cinc minuts es va descontrolar totalment, va ser com si un pantà rebentés i vingués un cop d'aigua fortíssim», ha detallat un dels veïns, Miguel Ángel Delgado. Després, tota la família va sortir, es va aixoplugar i van trucar als veïns. Va ser llavors quan el veí els va explicar que el bungalou, on hi vivia la mare i el germà, se l'havia endut el riu.Els propietaris d'aquesta finca només han de lamentar danys materials, ja que el corrent d'aigua ha trencat la tanca que envoltava els terrenys. De fet, molt a prop d'aquest habitatge hi ha les restes d'una caravana que pertany a les persones desaparegudes, però que no és el bungalou amb el qual van ser arrossegats pel riu. A més, Delgado ha explicat que les seves ovelles tampoc han patit cap dany, malgrat que l'aigua gairebé va arribar a l'altura del corral.Un altre veí de Vilaverd, Fernando Gascón, també ha patit els estralls del temporal. Segons ell, la situació és «caòtica» i ha afirmat que té la finca plena de troncs. «Anit em vaig jugar el coll per poder salvar el meu animal. Ara mateix, no hi ha camins, està tot ple de runa, és terrible», ha lamentat.