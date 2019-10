Transborden per carretera els viatgers de dos trens que han quedat bloquejats

Hi ha diverses afectacions ferroviàries a causa de les pluges torrencials

Actualitzada 23/10/2019 a les 08:28

Una setantena de persones han hagut de ser transbordades aquesta nit per carretera després que els dos trens en els que viatjaven quedessin bloquejats per la llevantada. Són 19 persones que viatjaven en l'últim servei entre Tortosa i Barcelona i van quedar aturats a Cambrils i els 60 que anaven en el Talgo que havia sortit des de Múrcia cap a l'Aldea. Hi ha diverses afectacions ferroviàries a causa de les pluges torrencials de les últimes hores, amb talls en diferents punts i retards importants a l'àmbit de la rodalia de Barcelona.El servei està interromput entre L'Hospitalet de l'Infant i Salou des de dimarts a la nit, afectant els trens de la línia R16 i serveis de Llarga Distància del Corredor Mediterrani. No es pot garantir la prestació del servei per la dificultat d'establir un transport alternatiu per carretera. Als viatgers de Llarga Distància se'ls ofereix la possibilitat de canviar el bitllet o reemborsar-lo.Tampoc hi ha trens de les línies R14 i R15 entre Lleida i Tarragona i entre Lleida i Sant Vicençs de Calders per importants danys causats a la via. Entre Vinaixa i Riu Milans va descarrilar una locomotora de l'empresa Captrain.D'altra banda, entre Marçà, Guiamets i Móra, els trens de l'R15 inicien el seu recorregut a Reus.No hi ha trens entre Calella i Maçanet per una xapa metàl·lica que es troba sobre la catenària pels forts vents a la zona. Els trens comencen o acaben el recorregut a Calella.Sí que s'ha recuperat la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa.A L'Hospitalet de Llobregat hi ha hagut un atropellament i es circula per vies alternatives, afectant l'R1, l'R3 i l'R4 amb retards.