Salou i Cambrils es recuperen dels aiguats però segueixen sense circulació de trens

La forta llevantada va obligar a desallotjar els nens d'una casa de colònies i causa danys en establiments i domicilis

Actualitzada 23/10/2019 a les 15:26

Cambrils i Salou, dos dels municipis de la Costa Daurada més afectats pels aiguats d'aquest dimarts a la nit i dimecres a la matinada, recuperen poc a poc la normalitat i fan recompte dels danys. Els operaris d'Adif continuen encara treballant per restablir la circulació ferroviària pel corredor mediterrani, especialment afectat al tram del barranc de Barenys, a Salou, que es va desbordar i va tornar a inundar el barri de la Salut, causant nombrosos danys en domicilis, comerços i cotxes aparcats als carrers. Les platges de Salou han quedat també força malmeses. A la veïna Cambrils, on el cabal del barranc de l'Alforja va tombar una passarel·la de vianants, els bombers van haver de desallotjar 49 escolars i cinc mestres d'una casa de colònies.L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha reconegut que els danys encara s'estan quantificant però ha situat a l'entorn de la riera d'Alforja, i les altres sis rieres que creuen els municipis, els principals danys per l'episodi. S'han malmès voreres o fanals, així com camins que han funcionat com a autèntics afluents. Ha caigut una passarel·la de vianants a l'altura de la comissaria dels Mossos. «Té una base de broma i amb 200 litres per metre quadrat i la ràbia de l'aigua que era tremenda... feia un soroll. Menys mal perquè faltaven tres dits per rebentar la riera. Si es desborda, parlem d'una altra cosa», ha declarat Miquel, veí de la zona.Els passos per sota de les vies del tren que connecten algunes urbanitzacions i partides han quedat negats per l'aigua. «El més important és que no han hagut afectacions personals», ha certificat l'alcaldessa. Un grup de 49 nens de segon de primària i com cinc mestres de l'escola Canigó de Sant Just Desvern, que es trobaven allotjats a la casa de colònies la Marinada van ser evacuats, en braços, pels efectius d'emergències i reallotjats al pavelló municipal. Aquest dimecres al matí han esmorzat i han pogut tornar a casa, tal i com tenien previst.«Vam intentar que ho passessin de la millor manera possible i no veiessin moviment», ha apuntat la directora de la casa, Lurdes Palau, qui ha remarcat que la situació va poder ser controlada en tot moment. Tot i això, les pèrdues han estat abundants en aquest equipament: un camp de futbol de gespa artificial nou ha quedat inundat, també l'aparcament, tanques i una embarcació.Al barri de la Salut de Salou, el desbordament del barranc de Barenys ha tornat a deixar un aspecte desolador. Comerciants intentant salvar els seus estocs, veïns traient fang sense parar o intentant recuperar els seus cotxes malmesos. En un càmping pròxim, un dels murs ha fet de represa i s'ha acabat ensorrant. Canyes i objectes s'acumulaven a la via del tren, que ha quedat descalçada i plena de brossa en aquest tram. També les platges i els equipaments instal·lats han patit els efectes del temporal de forma considerable, amb elements malmesos i residus escampats. Tècnics de l'Ajuntament de Salou visitaven aquests espais durant aquest dimecres al matí per valorar els danys.