S'entreguen els premis del XXXVIII Concurs literari Vila de Mont-roig

També s'ha presentat el llibre 'Dos cops de sort' que recull les obres premiades l’any passat

Actualitzada 23/10/2019 a les 20:57

La Casa de Cultura de Mont-roig va acollir aquest diumenge, l'acte d’entrega dels Premis Literaris Vila de Mont-roig 2019 i la presentació del llibre Dos cops de sort que recull lesobres guanyadores de l’any anterior.En la 38a edició el premi de poesia per infants de deu a onze anys va ser per Paper en blanc de Pol Vilalta Esquius. El poema La Vila del meu cor d'Aina Franco Belarre va guanyar el premi per joves; i Oriol Solà Prat el premi d'adults amb Se’ns comença a acabar el fil.En narrativa breu també s'ha premiat a Ona Fortuny Ferré amb Diferents; Paula Fernández Vivanco amb l'obra Història dels minipirates; Els llibres d’Irineu Garcia Nolla; i Les vacances més esborrajades del món d'Aina Franco Belarre. També s'ha guardonat a Nerea Yeves Giménez per El secret de Mont-roig; Esperadíssim viatge al cel de Paula Munté Calvó; Mil veus sense veu d'Érika Izquierdo Ortiz.El premi de prosa Magdalena Guerrero ha estat atorgat a Beatriz Herrera Córdoba per l’obra Intangible.Després de l’entrega dels premis, la regidora de Cultura, M. Remei Benach Font, va presentar el llibre que recull les obres guanyadores de l’any 2018, llibre que ha editat l’Ajuntament amb Ganzell Edicions. Titulat Dos cops de sort, conté les narracions i els poemes de Dolors Beltran Mateu, Pol Vilalta Esquius, Carla Gairal Garcia, Júlia Roca Gibert, Paula Munté Calvo, Aina Franco Belarre, Eva Zazurca Ulldemolins i Ricard de Pombo Ciurana.