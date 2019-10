També s'ha normalitzat el trajecte de la R15 entre Móra i Reus

Actualitzada 23/10/2019 a les 17:13

La circulació ferroviària entre l’Hospitalet de l’Infant i Salou s'ha restablert a les quatre de la tarda. Aquest tram per on passa la R16 i els serveis de Llarga Distància havia quedat afectat pel temporal d'ahir dimarts i es feia el trajecte per carretera. El lloc més afectat era el que passa pel barranc de Barenys, a Salou, que es va desbordar. Segons ha informat Renfe, el tram de la R15 entre Móra i Reus també ha recuperat la normalitat.Pel que fa a la R13 que uneix Lleida amb Tarragona, la criculació encara es troba tallada a la circulació de trens per condicions metereològiques adverses.