Nombroses cases i establiments afectats pel temporal a Montblanc

Les destrosses es concentren a la zona del Pont Vell per on discorre el riu Francolí

Actualitzada 23/10/2019 a les 12:32

Montblanc té nombroses cases i establiments afectats pel temporal, si bé encara és aviat per donar una xifra definitiva. L’endemà de l’aiguat, molts montblanquins s’han concentrat, incrèduls, a la zona del Pont Vell, un pont medieval del segle XII al nord del municipi que ha resistit la riuada -han cedit parcialment els murs que feien de barana-, si bé l’estampa d'arbres caiguts i de carrers i immobles annegats de fang i runa és desoladora. Malgrat que a Montblanc hi discorren quatre torrents, els desperfectes s’han concentrat just en el curs del riu Francolí. Les cases més properes al riu estan molt afectades. Una d'elles presenta danys estructurals greus. Els seus propietaris van haver de treure un nadó pel balcó en ple temporal.Durant la nit Protecció Civil ha hagut de rescatar cinc persones. El col·legi Mare de Déu de la Mercè té el pati impracticable i l’Arxiu Comarcal, a tocar del riu, ha salvat la documentació pels pèls. L’any 1994 també es va viure un desbordament del riu, però no va causar aquestes destrosses.