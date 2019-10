La llevantada deixa més de 200 litres al voltant de les muntanyes de Prades

S'han superat els 150 litres per metre quadrat al Pla d'Urgell, registres sense precedents en aquesta comarca

Actualitzada 23/10/2019 a les 18:28

La llevantada que afecta Catalunya ha deixat més de 200 litres per metre quadrat al voltant de les muntanyes de Prades i a punts de l'Alt Empordà. A més, s'han superat els 150 litres per metre quadrat al Pla d'Urgell, registres sense precedents en aquesta comarca. Així doncs, a l'estació de Prades (Baix Camp) s'han acumulat 266,6 mil·límetres d'aigua; s'han recollit 254,4 a la Pobla de Cérvoles (Garrigues); 208,8 a Montbrió del Camp (Baix Camp); 206,3 a Torroella de Fluvià (Alt Empordà), i 199,7 mil·límetres a Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Pel que fa a la zona d'Urgell, destaquen els 165,5 litres de Castellnou de Seana i els 156,2 de Mollerussa.Els cabals dels rius a les comarques de Girona segueixen sent alts especialment al Ter (per sobre de Sau i Susqueda), i a la desembocadura del Ter, Fluvià, Muga i Daró. Aquests cabals es mantindran en nivells alts d’alerta al llarg del dia, i amb tendència a disminuir a partir del migdia.Des del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) s'indica que l'episodi ha deixat precipitacions «extraordinàriament abundants» amb acumulacions de més de 50 litres a pràcticament tot el país i més de 100 a bona part del terç sud, la Costa Brava, sectors del prelitoral, cotes altes del Pirineu i fins i tot a la conca de Tremp.La matinada de dilluns a dimarts ja va ploure a gran part del país, però en general de manera poc abundant. Va ser al migdia quan van començar a arribar tempestes molt intenses a l'extrem sud, que es van anar desplaçant molt lentament cap al nord, fins afectar novament tot el país durant la nit. El dimarts va ser el dia més plujós de les últimes dècades, fins al punt que un 25% de les estacions automàtiques de la XEMA van superar els 100 litres al llarg del dia.De fet, i segons indica també l'SMC, el gran dèficit pluviomètric d'aquest any 2019 s'ha vist sobtadament pal·liat en alguns sectors, fins al punt que en algunes localitats es va acumular més pluja al llarg d'ahir dimarts que no pas la que s'havia recollit en el que portàvem d'any.Entre ahir i avui, més de la meitat de les estacions de la XEMA (98 de 183) han superat el llindar de Situació Meteorològica de Perill de 20 litres en 30 minuts. Són estacions situades al litoral, prelitoral, Catalunya Central i sectors de Ponent i el Pirineu oriental. En alguns casos s'ha superat fins i tot el llindar de 40 litres en 30 minuts, sobretot a la Costa Brava.A banda de la pluja, el vent ha bufat fort a molts sectors del país. Les ratxes superiors als 100 quilòmetres per hora han quedat restringides a cotes altes del Pirineu i Prepirineu, però ventades superiors als 70 o 80 han sovintejat arreu de Catalunya. A més a més, al Maresme es va produir un possible tornado.Pel que fa a l'estat de la mar, la situació s'ha alterat especialment a la Costa Brava, amb maregassa i onades de llevant que puntualment han assolit els 4 metres d'alçada a l'Estartit i a l'Escala. A la Costa Central i Costa Daurada, les onades han arribat als 2,5 metres a Arenys de Mar, Sitges o Calafell.