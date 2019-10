La llevantada deixa més de 200 litres al voltant de les muntanyes de Prades

S'han superat els 150 litres per metre quadrat al Pla d'Urgell, registres sense precedents en aquesta comarca

Actualitzada 23/10/2019 a les 12:51

La llevantada que afecta Catalunya ha deixat més de 200 litres per metre quadrat al voltant de les muntanyes de Prades i a punts de l'Alt Empordà. A més, s'han superat els 150 litres per metre quadrat al Pla d'Urgell, registres sense precedents en aquesta comarca. Així doncs, a l'estació de Prades (Baix Camp) s'han acumulat 266,6 mil·límetres d'aigua; s'han recollit 254,4 a la Pobla de Cérvoles (Garrigues); 208,8 a Montbrió del Camp (Baix Camp); 202,3 a Torroella de Fluvià (Alt Empordà), i 199,7 mil·límetres a Vinyols i els Arcs (Baix Camp). Pel que fa a la zona d'Urgell, destaquen els 165,5 litres de Castellnou de Seana i els 156,2 de Mollerussa.Els cabals dels rius a les comarques de Girona segueixen sent alts especialment al Ter (per sobre de Sau i Susqueda), i a la desembocadura del Ter, Fluvià, Muga i Daró. Aquests cabals es mantindran en nivells alts d’alerta al llarg del dia, i amb tendència a disminuir a partir del migdia.