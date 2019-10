La crescuda del Francolí arrasa habitatges i negocis de l'Espluga de Francolí

El carrer de la Font és un dels més afectats i els veïns ja treballen per recuperar la normalitat

Actualitzada 23/10/2019 a les 10:43

L’Espluga de Francolí ha estat un dels municipis més afectats pel temporal que ha creuat Catalunya aquest dimarts i dimecres. Les canyes i runa que dimarts a la nit baixaven amb força pel riu Francolí van taponar un dels ponts i això va fer que el nivell de l’aigua pugés uns metres. Es va endur un restaurant sencer i un habitatge, a més de cotxes que hi havia aparcats al carrer. El carrer de la Font ha estat un dels més afectats. La línia de l’aigua es veu a les façanes, a quasi dos metres d’alçada. Els baixos de les cases es troben plens de fang i runa i el que hi havia a l’interior està destrossat, inclosos tractors, cotxes, maquinària o eines. Els veïns treballen des de primera hora d’aquest dimecres per recuperar la normalitat.L’aiguat ha fet que tan sols hagi quedat operatiu l’accés nord al municipi, des de Vimbodí i Poblet. Hi ha dos ponts tancats al trànsit, plens d’escombraries i sense baranes. La llera del riu també ha quedat destrossada en el tram urbà. L’aigua fins i tot s’ha endut el restaurant El Gatim i el celler Rendé Masdéu sencers. Tan sols queda alguna paret dreta i quatre rajoles.Dora Olivé és una de les veïnes que ha quedat afectades pel temporal. Ha explicat que és el tercer cop que pateix la crescuda del riu a casa seva en els darrers 25 anys. «El 94 vam viure el tornado per Sant Ramon, després l’aiguat li va prendre el tractor i el magatzem al pare i aquesta vegada ens ha afectat la part de la casa. El riu passava per dins, entrava per davant i sortia pel darrere. Estem destrossats», ha resumit Olivé. L’interior del seu garatge ha quedat irreconeixible. Canyes, troncs i fang han substituït el que hi havia abans. L’aigua va arribar fins força amunt i va moure el cotxe, que ha passat d’estar aparcat a l’entrada a quedar apilat al fons.Un altre veí, Miquel Vilar, ha comentat que tot i que han patit danys materials, afortunadament estan bé. A la casa del carrer de la Font hi viu la seva mare, de 90 anys. «Ella patia per les goteres del terrat i no es va adonar del que passava a baix, i es va posar a dormir. Ara això és dantesc», ha relatat.L’activitat al poble ha quedat aturada, entre afectats que treballen per recuperar la vida d’abans i alguns curiosos. També ha començat a aparèixer la solidaritat entre veïns. David Altarriba té una empresa de construcció a l’Espluga de Francolí i ha posat la maquinària i el personal a disposició dels afectats. «El restaurant del meu cosí està inundat, les neveres són fora, no queda res. Nosaltres avui netejarem tota la zona però per recuperar-ho ja dependrà de les assegurances», ha assegurat.